十大傑出學生順利誕生　有得獎人憂海外學府學費高昂

2021年十大傑出學生順利誕生，得獎學生在疫情下仍努力平衡學習與生活，密切關注社會動態，同時熱心公益。當中包括本屆文憑試超級狀元趙爾納，他對於獲獎感到高興，在評選期間最難忘是與志同道合的同伴相處。亦有得獎人擔心海外學府的高昂學費，需申請獎學金以圓升學夢想。

頒獎典禮於今日(24日)舉行，保良局董玉娣中學的趙爾納提到在文憑試獲得意料之外的好成績後，曾有思考過與其他大部分狀元一樣選讀醫科，不過始終對經濟及數學有最大興趣，堅持選擇香港大學計量金融學科，希望未來可從事金融業或相關研究行業。問及放榜後如何與家人慶祝，他笑言家人都十分喜歡美食，所以與家人享用自助餐作簡單慶祝。

另一得獎學生，來自聖公會林護紀念中學的丘智健在文憑試奪得6科5**及2科5*的佳績，獲得英國劍橋大學及美國加州大學柏克萊分校取錄，希望在後者修讀物理學，將來在香港從事科研。不過他坦言家庭環境不能支付高昂的學費，已申請港府的香港卓越獎學金，若然失敗的話則不能到海外留學。

至於就讀何明華會督銀禧中學的中五學生連啟晉，除讀書以外，參與不同的義工服務，包括曾探訪柬埔寨的學校及孤兒院。在香港亦籌辦第一屆「童行盃」全港校際辯論比賽，宣揚服務精神及關心貧苦議題。

頒獎嘉賓、商務及經濟發展局副局長陳百里表示，學生在追求好成績時，學習方面或會不自覺地自我設限，拒絕嘗試有可能失敗的範疇。他鼓勵學生多作挑戰，對學習及成長過程均有裨益，同時盼望學生為社會出一分力、放眼世界。