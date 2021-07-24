兩母子菲律賓抵澳門確診　菲領事館人員及家屬列復陽個案

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(24日)公布，兩名於菲律賓抵澳門的澳門居民被驗出確診，被例為澳門第57及58宗新冠肺炎輸入個案。此外，另外兩名同樣由菲律賓抵澳的菲律賓領事館工作人員和家屬被驗出帶有病毒，但該二人曾在今年5月確診，列為復陽病例。上述4人目前情況穩定，已安排到公共衛生臨床中心進一步診治。

協調中心表示，第57宗及第58宗個案患者為母子關係，分別為28歲女性和8歲男性，該母親曾於6月25日和7月23日接種兩劑新冠疫苗。兩人於7月20、21和22日在菲律賓接受的核酸檢測並無確診，兒子7月20日在菲律賓接受的抗體測試顯示，他體內並無病毒，二人今日在菲律賓乘坐菲律賓航空PR8532航班到澳門，座位編號爲47A和47C。

復陽病例為27歲和1歲的女性，為一菲律賓駐澳門總領事館工作人員和另一名工作人員家屬，兩人均於今年5月在菲律賓曾確診。27歲患者曾於6月14日和7月12日接種兩劑新冠疫苗。兩人於7月17、18和21日在菲律賓接受的核酸檢測無確診，1歲患者於7月21日在菲律賓接受的抗體測試顯示他體內並無病毒，二人今日在菲律賓乘坐菲律賓航空PR8532航班抵澳門，座位編號爲45C和44B。