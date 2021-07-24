考評局邀中五生考公社科先導測驗　收集數據訂「達標」準則

教育局以「公民與社會發展科」取代原有高中必修的通識科，下學年起在中四級推行，將在2024年文憑試取代通識科，評核亦只分「達標」與「不達標」。消息指，考評局正邀請多間學校的中五生「試考」收集數據。考評局回覆傳媒時確認，正邀請中五生參與「先導測驗」計劃，惟因保密進行，不便透露學校及學生人數，會收集相關評核及考生表現數據，輔助制訂該科的評級標準與等級描述等。

有份參加先導計劃的中學通識科老師向傳媒透露，該校約50名學生早前參與「試考計劃」，所做試題正是考評局公布的樣本試題，由校方監考，再交考評局批改，故未知悉何謂「達標」。又形容，應考學生普遍認為樣本試題與通識科接近，如資料回應題亦出現常見的「分析特徵」、「原因」等，故學生認為資料回應題易處理。

對於新公社科考核中設選擇題及短問答，要求直接作答資料性題目，與現有通識科考核不一，該老師稱，相信日後同學須花時間背誦，與以前通識科考生可自行舉例不同。至於長問答，她形容公社科樣本試題中，問題較通識科直接及簡單，對考生而言是較易處理。

考評局回覆傳媒時指，早前就2024年文憑試公民與社會發展科，邀請中五學生參與保密的樣本試卷先導測驗，以收集評核及考生表現數據，輔助制訂該科的評級標準與等級描述等工作，而有關評卷工作仍在進行中，稍後會適時公布公民科「達標」等級描述，以及考生表現示例等資料，供學校、學生等持份者參考。