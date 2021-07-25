極端天氣増加　珊瑚易白化

全球暖化嚴峻，珊瑚白化情況亦日益嚴重。有海洋學者指出，雖然本港珊瑚白化情況未算嚴重，但預警氣候暖化下極端天氣將日漸增加，一旦持續降大暴雨，則有可能將海水鹽度溝淡，同樣容易引致珊瑚白化，建議港府應「未雨綢繆」，增撥資源保育及監測珊瑚情況。

珊瑚白化即是珊瑚顏色變白的現象，是全球暖化的警號。香港城市大學海洋污染國家重點實驗室研究助理鍾子浩指出，珊瑚原本為白色，它的美麗顏色來自體內共生的蟲黃藻，而珊瑚對生長環境極其敏感，一旦海水溫度過高或者鹽度過低，蟲黃藻則會離開，剩下白色的骨骼，形成白化現象。

鍾子浩續說，珊瑚白化持續會減緩珊瑚的生長，最終招致死亡。然而珊瑚群佔全球面積的10%，能為全球超過4成海洋生物提供棲息地，一旦失去珊瑚群，將無法支撐食物鏈及提供棲息地，終影響海洋生態系統及生物多樣性。

至於本港珊瑚的白化現象，漁護署曾在2017年委託本地多間院校合作進行香港珊瑚白化研究，發現在33個主要珊瑚群落中，有6個地方出現珊瑚白化，白化面積介乎5.9%至57.9%，當中西貢白腊仔情況最嚴重。鍾子浩指，其後大部分已自然恢復，情況未算嚴重，又形容本港珊瑚「堅強」，能適應較高水溫。不過，他預警，雖然氣候變化加劇，大暴雨或颱風的極端天氣將會增加，建議港府也應增撥資源監測珊瑚情況，定期為珊瑚「把脈」，避免珊瑚白化加劇。