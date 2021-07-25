城大揭秘東平洲海岸公園　硬珊瑚面積超想像

本港的海底生態猶如一個謎，但原來海底生態環境較想像中多樣化。香港城市大學在東平洲海岸公園，利用聲納、無人機等科技，發現該處硬珊瑚群的面積有17公頃，較現時政府劃出，用以保育該處珊瑚的「核心區」大約1.3倍，另又在海岸公園南面發現從未記錄過俗稱軟珊瑚的八放珊瑚，相信有可能超出海岸公園範圍。團隊建議政府應擴大現時「核心區」，並重新審視海岸公園範圍，確保珊瑚群得到保護。團隊現時在維港水域開展同類項目，初步亦有發現珊瑚蹤迹。

政府現時沒有珊瑚群落總面積的資料，本港亦未有文獻提供相關紀錄。為了解海底生態，漁農自然護理署資助140萬元經費，委託城大海洋污染國家重點實驗室，進行為期兩年，繪製整個東平洲海岸公園，總海域面積合共270公頃的底棲生境地圖研究。團隊自2018年尾起利用水上無人機、水底定位系統等多項技術，有利了解海底特徵，如珊瑚與大型藻類的範圍及分布。

東平洲海岸公園一直以其具有高生態價值的石珊瑚群落見稱，政府現時在大塘灣和亞媽灣劃出兩個核心區，合共7.4公頃，核心區內不可進行捕魚活動，以保護石珊瑚群落，惟團隊在公園東面海岸發現的硬珊瑚的面積較想像中大。本報記者按比例，推算出團隊發現硬珊瑚群的面積，約有17公頃，較現時珊瑚核心區大約1.3倍。

另外，團隊又在海岸公園南面水域發現一大片俗稱軟珊瑚的八放珊瑚，以前未曾有紀錄，又首次在公園以東，水深約12米的位置，發現一艘長約30米的沉船殘骸，現時已滿布黑珊瑚。團隊又在過程中發現海龜蹤迹，又記錄了馬尾藻的分布，有助研究棲息在該處的魚類、八爪魚、海馬等。

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室副主任陳荔表示，以往都是定點調查，不夠全面，市民一直對海底狀況一知半解，「百聞不如一見，當市民知道香港有如此美麗海底生境，或會更加珍惜。」研究正進入資料分析階段，料會在今年第3季公布研究結果。

漁護署回覆指，自2022年4月1日起，整個東平洲海岸公園將在新海岸公園漁業管理策略實施下，禁止商業捕魚，望提升對石珊瑚群落及漁業資源等的保育。該署又指，在過去三年未有收到有關東平州海岸公園珊瑚受破壞的投訴，而在海岸公園以外水域關於珊瑚受破壞的投訴共有3宗，珊瑚受破壞程度屬輕微。