早產嬰悅悅安詳離世　爸媽：永遠會自豪有你呢個女兒

出世後因壞死性腸炎而患上短腸症的一歲早產女嬰悅悅，本月15日病情突然惡化，其父母忍痛接受醫生建議停止強心藥，讓悅悅舒服地離開人世。悅悅的父母昨晚(24日)在社交平台Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」，發表一段展現出悅悅笑容滿臉的短片，同時指出悅悅已於昨晚7時許，在媽媽懷抱上離開，跟天父去做小天使。

在社交平台貼文中，悅悅的父母形容「小悅悅一生為好多人帶嚟歡笑，佢係所有人眼中嘅一個開心果(可能爸爸細個好中意睇肥姐)，佢亦為好多人帶嚟希望，改變好多人對生命嘅睇法，令更多家庭更加珍惜自己嘅子女，悅悅雖然生命唔長，但喺短短嘅時間做咗好多人一生都未必做到嘅嘢。」

悅悅的父母稱：「爸爸媽媽永遠會自豪有你呢個女兒，你係全世界最漂亮最可愛。」「悅悅終於都得到解脫，你嘅努力同堅持爸爸睇到晒，你上到去記得問天父拎你最愛嘅星星餅同波波米呀！」悅悅的父母又不忘多謝一眾支持女兒悅悅的市民，「好多謝你哋咁多位一直以嚟對悅悅嘅支持同愛錫，悅悅係好安詳舒服咁回到天父身邊。」