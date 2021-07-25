新科技不及民間智慧　高效低成本應借鏡

鼠患問題遍布港九新界，歸咎於食環署滅鼠不得其法。東網曾報道民間構思出智慧滅鼠法，有網民自製低成本高效捕鼠器，包括到水桶放入鼠餌，再封上保鮮紙，老鼠便會自投羅網；或是在水桶中央放上一塊活動圓板，當老鼠站在板上就會失平衡掉到桶內，老鼠亦難以逃逸，署方或可以借鏡。

當局近年引入新科技如「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」等，惟效果差強人意。有網民發揮民間智慧「自救」，利用水桶、保鮮紙及鼠餌便製作簡易捕鼠器。簡易捕鼠器製作非常簡單，先在高身水桶底部放置鼠餌，再在桶口封上保鮮紙，保鮮紙上開設洞口，於水桶旁架設一塊木板，老鼠便會沿木板爬上水桶。當老鼠跌進水桶食鼠餌後，將無法再爬出桶外。網民指用此方法在短短10分鐘內已可捕捉到6隻活鼠。

另一方法是在水桶中央掛上一塊活動圓板，並在板的兩側黏上鼠餌。當老鼠爬到板上欲吃鼠餌之際，圓板將因重量失衡而自行轉動，令老鼠掉進桶內，難以逃逸。

鼠患亦會為市民帶來健康隱患，或是傳播大鼠戊型肝炎的「元兇」。若有老鼠「躝過」食物及罐裝汽水罐面，或在食具上排泄，市民直接進食備受污染的東西就隨時中招。現時全球錄得16宗人類感染大鼠戊肝個案，單單是香港已佔其中15宗。雖此症經人傳人感染機會微，但有機會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，亦會經潛伏患者的排泄物傳播，市民宜注重個人衞生，如在飲用飲品前徹底清潔罐面，以免「病」從口入。