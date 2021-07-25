滅鼠開支升成效微　多區鼠患指數激升

政府近年雖然一再增加防治蟲鼠的開支，過去3年加錢又加人，本年度的預算開支再增至近2.6億元，但收效甚微。食物環境衞生署最新公布的2021年50個監察地點的鼠患參考指數調查中，多個被指衞生情況惡劣的地區更是不跌反升，反映該署防治鼠患工作成效不彰，未能對證下藥，而滅鼠招數亦屢被批評相當落後。有議員批評情況嘩然，斥署方必須檢討資源運用情況，包括儀器運用、滅鼠方法、跨部門合作等。

根據食環署網頁2021年50個監察地點的鼠患參考指數調查，整體鼠患參考指數按年同期雖有微跌0.8個百分點至2.8%，但重災區如深水埗，2021年上半年鼠患參考指數高達7.3%，較去年同期的1.2%，急増6.1個百分點，其中順寧道監察點鼠患參考指數錄得11.1%，即使當局採取鼠患改善措施後，並進行重新評估，仍錄得7%，遠高於去年同期的3.4%。

另外，油尖旺區鼠患參考指數亦節節上升，分區指數高達12%，屬二級鼠患程度，意味著鼠患於調查期間略為普遍，相較去年同期的4.6%，增加7.4個百分點，其中以尖沙咀彌敦道監察點最為嚴重，錄得18.2%，距離三級程度的20%，即老鼠群落或已形成的情況相當接近。

據食環署公布的近年開支及人手，本年度防治鼠患的開支高近2.6億港元，過去3年，相關開支其實不停上升，2019/20年度耗資2.18億元，上升至2020/21年度的2.42億元，2021/22年度的預算開支再增至2.59億元，3年來開支增加近20%。同時，防治蟲鼠工作的人手亦有所增加，今年食環署負責防治蟲鼠的部門員工有744人，外判防治蟲鼠服務的員工數目更多達2,200人，等於出動近3,000人滅鼠，人手創歷年新高。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員柯創盛對此感到嘩然，批評開支與成效不符，令市民覺得署方有「閃失」，直斥食環署必須檢討資源運用，包括儀器運用、滅鼠方法、跨部門合作等，除了增加人手亦要善用新科技。他又指，滅鼠問題需要市民合作，惟發覺食環署與市民互動、宣傳工作上，仍有改善空間。