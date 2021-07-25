食環盲擺垃圾站　長期爆滿釀鼠患

食物環境衞生署管理轄下垃圾站不力，釀成社區鼠患黑點！東網記者近日走訪上水及元朗多條鄉村，揭發上水圍東慶路及元朗廈村新圍的垃圾站養「鼠」為患，引來多隻肥鼠咬開裝滿廚餘及口罩的垃圾袋覓食，更有老鼠陳屍站旁，傳出惡臭。食環署認衰指出上述兩址過去半年共收9宗投訴。有地區人士炮轟食環署「盲擺」垃圾站，以致垃圾站分布不均，多個垃圾站常滿兼爆鼠患，疫情下隨時釀成新冠肺炎及鼠疫「兩疫齊爆」局面！

記者近日走訪多條上水及元朗多條鄉村，揭出多個社區鼠患黑點。鄰近港鐵上水站的上水圍約由9條鄉村組成，在該地聚居的居民超過4,000人，該範圍的食環署垃圾站約14個。當中較接近民居的例如上水圍東慶路、上水鄉村公所附近的垃圾站長期爆滿，明顯不敷應用。反觀有部分例如上水圍文閣村垃圾站，離奇設置於抽水站或停車場旁邊，屬於鄉村「邊皮」位置。居民須橫跨整個停車場才到達垃圾站，以致無人問津。

現場所見，上水圍東慶路垃圾站一字排開的垃圾車全部滿瀉至難以閂蓋，多出的垃圾則放置站外堆積如山。除了出現多個鼠洞，更驚現多具老鼠屍體，臭氣熏天，嚇得途人紛紛掩鼻而行。至於位於元朗廈村新圍，鄰近士宏書室的垃圾收集站同樣鼠蹤處處。此處不時堆滿垃圾而未及時清理，惹來群鼠開餐，衞生堪憂。

前北區區議員蔣旻正批評，食環署設置垃圾站分布不均，未能滿足居民所需。他認為該署理應定期收集鄉村居民意見，並按其需要適時重整垃圾站的布局，以免出現部分垃圾站「爆棚養老鼠」局面。他又直斥食環署一貫滅鼠不力，就上水圍鼠患情況，他於過去三個月內接獲近10宗居民投訴上址的鼠患問題。蔣形容上址垃圾站衞生情況相當惡劣，「街坊次次掉垃圾都企到幾米遠，一來太臭，二來好驚有老鼠」。他指該區垃圾設施問題未見改善，擔心垃圾滿地的情況持續，最終在疫情下惹來爆疫危機。

食環署隨後「認衰」指，過去半年就上述上水圍及元朗廈村新圍兩址，分別接獲7宗及2宗的相關鼠患投訴。其中在上水圍方面，會增設2個大型垃圾收集箱方便市民使用，並會研究增設鋁質垃圾收集站的可行性。至於元朗廈村新圍，該署會按實際情況所需而調整垃圾收集的頻次，並會因應情況繼續加強滅鼠工作，包括修補地面上的破洞及裂縫，堵塞鼠洞及放置毒餌。