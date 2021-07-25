港人移民鬥快走　公營中小學8個月內減生7000人

2019年的反對修訂《逃犯條例》引爆連場社會衝突，本港政經不穩，不少家庭去年起紛紛移民他鄉。教育局最新公布的學生人數統計報告及學額空缺參考數據顯示，去年10月中至今年6月底，本港公營小學及中學學額忽然增加了逾5000及2000個空缺，佔整體學生人數分別1.83%及1.08%，兩項數據顯示本港公營中小學期內減少了約7000名學生。有教育界人士形容情況罕見，數據反映大批學生中途離場，促教育局及早部署應對縮班危機，而非待9月開學「點人頭」才作協調。

根據學生人數統計報告，去年10月中，官立及資助小學合共有300,521個學額，學生人數則有293,323人，學額空缺只有7,198個。然而，教育局的學額空缺參考數據卻顯示，截至今年6月底，公營小學合共有12,587個空缺，比8個月前多了5,389個，佔整體學生人數1.83%，空缺大增顯示原有的學額佔用人退學，換言之，每所公營小學平均流失了11.8名學生。12,587個空缺學額中，小一佔最多，有3149個。

公營中學方面，官立、資助及按位津貼中學去年10月中合共有297,610個學額，學生人數則有257,673人，學額空缺為39,937人。但教育局6月底的學額空缺參考數據顯示，公營中學空缺已增至42,547個，比10月中多了2,610個，佔整體學生人數1.01%，即平均每所公營中學流失6.6個學生。42,547個空缺中，中六年級佔最多，有11,511個空缺。

學額空缺數據會與時轉變，教育界前議員葉建源認為，數據反映大批公營學校學生在學期完結前退學，情況罕見，預料與移民潮有關。葉分析指，此現象會衝擊本地中小學，引致縮班，甚至殺校危機。但校方可做的部署不多，促當局及早制訂彈性措施，例如全面推行小班教學、下調開班線等，而非待9月開學「點人頭」，獲得確實數字才應對。

另一大量學額空缺的後遺症，是可能引發「上移錯配」現象，即條件較好的學校出現學額空缺，有家長便會考慮為子女安排轉校插班，導致教育界出現一波轉校、走位現象，學生需面對忽然而來的衝擊及學習差異，教師及學生都需時適應。