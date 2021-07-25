渠道瘀塞當局懶理　上水坑頭村不敵黃雨泥水浸屋

天文台在今日(25日)凌晨零時05分，發出黃色暴雨警告信號，並於1時10分發出新界北部水浸特別報告。居於上水坑頭村近欣翠豪園後村屋的馬小姐，在今日凌晨1時半向東網表示，上址附近有約10幢村屋，在今日凌晨黃雨警告滂沱大雨時，居民需用沙包及在門外裝上板塊，以阻擋夾雜沙泥的雨水湧入屋內，惟因雨勢太大引致水浸水深及膝；且有黃泥水不斷湧入屋內，村民均「冇覺好瞓」忙於清理，更要報警求助。

警員接報到場了解後，遂通知渠務署職員到場視察，約1個小時後，數名渠務署職員到場打開渠蓋，職員指因渠口太細，未能疏導雨水引致淹浸。但有村民不滿渠務署職員未有清理渠內垃圾，恐再落大雨時再次導致水浸，遂拒絕讓職員離開。

至今日凌晨3時許，渠務署職員前往附近屋苑內打開渠蓋，發現渠內有多塊石頭，懷疑因此令去水受阻。經一番擾攘後，渠務署職員於今晨約4時收隊離去，數名村民遂通宵自行清理渠內雜物。

馬小姐指出，她於半年前遷入坑頭村，計及今次水浸，已是過去一周內第二次。她質疑村內大渠一直被垃圾淤塞，一旦遇上滂沱大雨便釀成水浸，對於當局闊佬懶理，沒有派人協助清理淤塞渠道的垃圾，感到氣憤和不滿。另一村民羅太則指出，泥水其後退卻，但屋內家具已被淹浸留有水漬，需費時清理。