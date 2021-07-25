疫情緩和政府續谷針　未打針須兩周一檢擴至所有前線政府僱員

政府於7月19日起將「以接種疫苗取代定期檢測」安排擴大至涵蓋所有前線政府僱員，有公務員向東網投訴指，限時檢測員工需於1小時內返回工作崗位，否則需以申請假期處理，事前亦未有作出諮詢，批評現時新冠肺炎疫情緩和，卻推擾民措施。有公務員工會代表指，收到不少同事反映，新措施要求下，即使不是對外工作的公務員於都必須「兩周一檢」，變相「焗打針」，倡現時疫情緩和最好按照以往做法。公務員事務局回覆指，如有需要，各局、各部門可酌情安排，以便員工於工作時間接受定期檢測。

對於政府將「以接種疫苗取代定期檢測」安排已擴大至涵蓋所有前線政府僱員，有公務員批評，不打針的話必須接受檢測，否則將要受紀律處分，惟限時檢測員工需於1小時內返回工作崗位，否則需以申請假期處理，事前亦未有作出諮詢，亦未有機會予同事就此表達意見，批評現時新冠肺炎疫情緩和，卻推擾民措施。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，新措施推出後收到不少同事反映，尤其是新措施要求下，即使不是對外工作的公務員於都必須「兩周一檢」，變相「焗打針」，亦令同事感覺「遲早都會被逼打針」。他續指，對外工作的前線公務員，每日需接觸不少市民，有打疫苗的必要是無可厚非，惟在辦公室工作的同事是否真有需要，應按他們個人意願作出選擇，加上現時疫情緩和，最好是按照以往做法。

公務員事務局回覆指，有關員工可前往社區檢測中心進行核酸檢測，而前往社區檢測中心進行檢測所佔用的工作時間應盡量減少，例如預約接近上班或下班的檢測時段，並選擇靠近辦公室或住所的社區檢測中心，以便可於上班或下班回家途中順道接受檢測。

該局續指，如有需要，各局及部門可酌情安排，以便員工於工作時間接受定期檢測。由於社區檢測中心地點便利，員工如獲批准，離開工作崗位的時間不應早於辦公時間完結前一小時；如果他們選擇在早上進行檢測，則回到工作崗位的時間不應比原定上班時間遲一小時，各局及部門可就具充分理據的個案作例外情況處理。

早於今年5月底實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，當時規定凡在執法、視察及調查職務中與市民有頻繁及密切接觸的人員，若未接種疫苗，便須每兩周接受一次「鼻腔和咽喉合併拭子」檢測，「強烈鼓勵」前線公務員接種疫苗。