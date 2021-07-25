東方日報A1：公僕餘獨未清　管治架構應改革

前年爆發的反對修訂《逃犯條例》風波揭示公務員團隊忠誠度不足，政府早前要求近18萬公務員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權昨在一個電台節目上透露，公僕團隊中有129人拒絕簽署效忠聲明，當中約70人已離職或完成有關程序。有議員認為當局處理速度慢，促請盡快將所有拒絕效忠者革職；又憂慮部分人並非真誠簽署聲明，而是要留在政府架構內伺機作亂，要求當局做好把關工作。

政府在今年1月要求所有公務員必須簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠香港特區，及至5月更將有關要求擴展至按非公務員聘用條款聘用的政府僱員。聶德權昨透露，129名拒簽聲明的公務員中，約有70人已離職或完成有關程序；至於其他政府合約僱員的宣誓期限已屆滿，有關部門仍在整理相關數字，稍後會向立法會交代。

聶德權表示，暫時未有公務員違反聲明內容的數字，但強調公務員不論在任何崗位，均須支持特區政府施政，及要有防範危害國家安全情況出現的意識，又認為高級公務員要負上更大責任。至於下一步會否要求服務提供者亦要簽署聲明？聶指出，有關人士嚴格上不屬於政府僱員，但強調政府會對有關公司進行審視，以保障政府各方面運作安全和保密等。

對於政府花半年時間僅完成約半數拒簽聲明個案，立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强認為，政府有需要加快處理速度，重申市民希望盡快解決公務員拒絕效忠的問題。他又估計出現有關情況，最大可能性是涉及有人透過「玩程序」進行拖延，猶如民主派過去在立法會內拉布，希望挑戰政府底線或尋求突破點。

反修例風波期間，不少公務員公開表明反對政府，包括逾4萬人出席公務員集會，數百名政務主任（AO）和行政主任（EO）聯署發信，甚至有至少26人因涉非法示威活動被捕。身兼該委員會成員的議員葛珮帆同樣認為當局應盡快將拒絕效忠者革職，又指出不少市民憂慮公務員並非真心誠意簽署聲明，而是透過「呃政府」留在政府架構內伺機作亂，繼續「出政府糧反政府」，促請當局必須做好把關工作，確保留下來的人均願意效忠。

公務員事務局回應本報查詢時，未有交代拒簽聲明及離職公務員所涉職系和職級。翻查政府早前向立法會遞交的文件，拒簽聲明的129名公務員當中，105人是按長期聘用條款聘用，其餘24人按試用條款聘用；按所屬職系分類，113人屬文職職系人員，另有16人屬紀律部隊職系人員。當局重申，政府已將拒簽聲明的公務員停職，並會根據《公務人員（管理）命令》或《公務員事務規例》，展開終止聘用程序。

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