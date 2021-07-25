房屋問題未解決　葉劉淑儀倡港鐵上蓋靚地撥歸政府

香港土地荒非一日之寒，加上劏房居住空間狹窄、環境複雜，更不時有慘劇發生，令本港房屋土地問題急需解決！行政會議成員葉劉淑儀今早(25日)在電台節目稱，香港不缺乏土地，但要視乎政府有否膽量觸及問題，包括發展綠化地及祖堂地、搬遷葵涌貨櫃碼頭等；而港府亦可與中央商討，爭取使用粵港澳大灣區的土地。

她指港鐵坐擁不少靚地，港府應實施利潤管制，要求港鐵撥歸部分鐵路上蓋樓盤予政府，相信會很受市民歡迎。增加土地供應，令社會財富平均是不少政黨的共識，她認為來屆議會商界票數減少，政府日後可在房屋土地供應方面，較多考慮民意。

此外，被問到中央用人是否「重武輕文」，葉劉淑儀認為，紀律部隊在反對修訂《逃犯條例》事件表現出色，忍辱負重，受中央重視可以理解，但政務官在公務員團隊仍然有不可取代的角色，例如出席立法會質詢時，政務官很熟書，具備專業知識，表現很好。由於不少政務官在回歸前加入政府，殖民政府年代沒有「以國為大」的概念，故目前需時培育國家意識。

而東方報業集團(下稱「東方」)一直致力向當局籌謀獻策，同時呈獻全方位藍圖設計和完善建議，可惜當局仍對相關建議無動於衷。東方去年先後就本港土地問題向政府獻藍圖，更出動人力物力找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內的閒置土地，當中包括1,023公頃未納入發展的新界棕地；大埔、將軍澳和元朗3大工業邨，截至去年初亦有空置土地涉及閒置用地及廠房，逾19.5萬平方米，力證香港「大把土地」可供發展。