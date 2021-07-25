市建局招標妥增設公眾版　接獲近千宗登記

隨着市區重建局管理的各項樓宇復修資助計劃，已獲批申請的樓宇陸續籌組維修工程，業主必須使用市建局的「招標妥」樓宇復修促進服務，並透過電子招標平台，招聘工程承建商，減低圍標風險。市建局今年4月增設「招標妥」的公眾版，協助非資助樓宇工程招標，已接獲近千宗登記。

「招標妥」服務涵蓋整個揀選工程顧問和承建商的招標流程，截至今年6月底，市建局已審批超過1,600多宗「招標妥」的申請個案，涉及多達17.8萬個住宅單位。為協助私人樓宇業主，以至其他政府部門及物管界，也可利用電子招標平台招聘工程顧問和承建商，局方今年4月新設電子招標平台公眾版，讓沒有參與樓宇復修資助計劃的私人樓宇，透過電子招標平台，自行招標。

公眾版已率先為環境保護署提供支援服務，為其下的EV屋苑充電易資助計劃提供電子招標平台，要求所有參與該計劃的法團，使用公眾版招標聘請工程顧問及工程承建商，以進行電動車充電基礎設施籌組及安裝工程。

市建局指公眾版推出後，至今已有900多個各類型註冊名單的服務提供者登記，而成功登記的法團或管理公司已超過150個，可透過公眾版自行上載標書文件，公開邀請各類型承建商及顧問公司投標。