組織推親子活動計劃　冀助600家庭促進和諧

香港不少父母工作繁忙，親子關係易生隔膜。有組織今年1月起，推出為期3年的「賽馬會營聚這一家計劃」，為600個有6至18歲子女的家庭，籌辦手工藝工作坊、親子歷奇、創新運動體驗、擴增實境運動體驗等活動，冀可助子女建立自信心，亦讓父母了解子女性格、能力和興趣，有助促進家庭和諧。

香港青年獎勵計劃今年初推出有關計劃，活動主題包括技能、康樂體育和野外鍛煉，其中手工藝工作坊會教授扎染技巧，並指導設計圖案布袋。一名參加活動的母親表示，原以為藍染過程很複雜，豈料年僅6歲的兒子也能學會，認為活動可讓家人一同參與，很有意義。

另外，香港青年獎勵計劃亦設有戶外歷奇訓練活動，參加者可在賽馬會愛丁堡公爵訓練營中，以4人一組攀爬繩網，期間各人要彼此牽手，協力前行。計劃部門主管（青年發展）曾昭龍指出，該活動除考驗各人勇氣和體能，亦可引伸到處事方面，必須多考慮別人想法，並了解他人強弱項。他解釋，即使其中一人能力很高亦無濟於事，一旦有組員驚慌顫抖，整隊也會受到影響，認為青年人明白箇中意義，將對個人成長和發展大有裨益。