警油麻地打擊代客泊車霸佔車位　拘8男女估計月入30萬

警方油尖警區反三合會行動組於昨日(24日)進行代號「融號者」打擊非法代客泊車行動，成功瓦解2個活躍於油麻地文昌街至文匯街一帶的犯罪集團，拘捕8名本地男女(19至66歲)，涉嫌「串謀盜竊」。據指不法份子霸佔公共咪錶車位經營代客泊車，月入逾30萬港元。

油尖警區反三合會行動組督察莊德謙指，警方於今年2月起展開行動打擊區內非法代客泊車檔，並於7月開始成立專責隊伍調查區內「八文樓」一帶代客泊車活動。揭發2個分別活躍逾10年及30年、以「世襲形式」經營的代客泊車集團，當中更發現有地產經紀在協助客人尋找車位時，轉介其使用非法代客泊車服務，相信服務有黑幫背景操控。

莊指，警方經深入調查後，派員喬裝透過地產經紀轉介成功接觸犯罪集團成員，據指對方要求約2千7百港元月費，以協助將座駕停泊在附近一帶車位，惟除非有執法人員到場，犯罪集團並不會為客入「入錶」，故估計該帶的代客泊車服務營業額逾每月30萬港元。

警方其後於昨午展開拘捕行動，以「串謀盜竊」拘捕6男2女，8人正被扣留調查。警方並檢獲58條車匙、約4萬2千港元現金及30張相信用以「入錶」的八達通卡。行動中，警方亦向66輛涉嫌違反交通規例的車輛發出定額罰款告票，並拖走6輛車。

莊續指，警方將展開持續行動，以取締區內代客泊車活動，呼籲市民切勿光顧非法服務，除了助長違法行為外，使用非法代客泊車服務有機會被票控，亦有機會違反車輛保險條款，建議如遇上有人霸佔車位，可以報警求助。