西環卑路乍灣海濱棄死板管理　鼓勵市民自律共享空間

政府近年推動優化海濱工作，有意建造無間斷的世界級海濱長廊。發展局局長黃偉綸今日(25日)發表網誌，指西環卑路乍灣海濱休憩用地，是本港海濱發展的重要試點，以探討「海濱共享空間」模式。他又透露，銅鑼灣「活力避風塘主題區」可望於今年年底開放，屈臣道以北的「東岸公園主題區」亦可望今年第3季開放。

卑路乍灣海濱休憩用地位於堅尼地城城西道，去年10月起全面24小時開放，為市民提供飽覽維港西面和夕陽海景的消閒空間。整個項目由海濱長廊和相連的休憩用地組成，佔地約5,900平方米，設施簡約，但大部分皆可移動，不同年齡層的遊人可發揮各自創意，在共融和互相尊重的情況下，共同享用海濱。

海濱事務委員會主席吳永順指，海濱事務委員會及發展局一直積極探索海濱的設計和管理模式，希望打造全新的「海濱共享空間」品牌；有別於一般公園，卑路乍灣海濱休憩用地作為「海濱共享空間」實驗場，會嘗試衝出固有框架，並測試市民對設施的接受程度。根據今年年初進行的《卑路乍灣海濱長廊研究報告》，600多名受訪的使用者中，對用地的滿意度高達93%。

吳永順透露，卑路乍灣海濱休憩用地是以「願景帶動」的管理模式，沒有制定太多規則或限制，鼓勵市民自律，互相尊重和包容。另外，項目採用「地方營造」的模式，委員會透過觀察和收集意見，了解當區居民的需要並作出回應，又形容規劃模式「由下而上」，令場地空間及設施完全發揮作用。