目標2049年前「告別劏房」　陳茂波：須簡化程序並填海增土地

本港土地供應不足，不少基層被迫蝸居於環境惡劣、租金昂貴的劏房。財政司司長陳茂波今（25日）表示，土地及房屋一直令香港發展受到極大制約，目標在2049年前「告別劏房」，強調要破解有關困局，必須增加短中長期供應，簡化制度一些過於繁瑣的程序，並透過例如填海等方法大刀闊斧增加長遠供應和建立土地儲備。

陳茂波在網誌指出，昨日曾到深水埗區探訪劏房戶及居於公屋的長者，稱對於基層而言，住屋問題是最需要解決的生活難題。他指，住屋「貴、難、細」的問題，深深影響社會發展與穩定，因高昂居住成本令青年更難儲錢累積個人財富，同時窒礙其創新意欲；對企業而言，則遏抑經濟的多元化發展，認為這不單是經濟或民生問題，同樣也是重大的政治問題。

陳認為，「解決劏房」是明確不過的目標，當局同時必須全力破解住屋「貴、難、細」的問題，而背後則反映出本港所面對的兩大矛盾，即收入及資產的貧富懸殊。他指，如果能透過提供適切而可負擔的合理居住空間，讓市民能減低居住成本，又或能置業安居，一方面可處理劏房戶租金貴、住得細的問題；另一方面，省下的租金開支，可讓市民提升生活質素並逐步累積資產。