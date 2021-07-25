袁國勇：勿以為年輕染疫就無事　部分人失嗅覺數月

新冠疫苗接種率低，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(25日)接受電視台訪問時稱，不少人以為年輕人感染新冠肺炎後大多病癥輕微，但最近便有13歲女童染病一周後危殆，出現肺花及身體衰竭。他強調，勿以為年輕就無事，部分兒童會出現嚴重炎症反應，例如血管炎。接種新冠疫苗後幾乎百分百可預防重症，他舉例說，近日不少海外接種復必泰疫苗人士抵港後即使確診，但幾乎無病徵。

袁國勇表示，瑪麗醫院目前約有60至70名年輕康復確診病人覆診，不少人有嗅覺失靈問題，例如咖啡味變成石油氣味。部分甚至有嗅味幻覺，無故覺得有臭味，部分人的嗅覺數月仍未復原。他指年輕人亦要接種新冠疫苗，預防後遺症或重症。

他又解釋，年輕人由於免疫系統較好，產生的疫苗反應亦較大，接種第二針的人超過20%會發燒，尤其男性運動量較高，免疫反應亦會較大，因此，出現心肌炎機率亦較大。不過，疫苗併發症發生率是100萬人才有40人出現，他形容機率很低。即使有哮喘、食物敏感、鼻敏感，同樣可打針，除非本身有嚴重過敏，例如用洗頭水或化妝品都出風瘌，打針前最好諮詢醫生。

對於坊間有傳言mRNA技術的疫苗會影響生育，他指已有科學研究證實，疫苗不會影響卵子及精子質量，亦不影響餵哺母乳。

長者方面，他說：「打得流感疫苗，自然就打得新冠疫苗。」無論有任何長期病患，只要病情受控，就可以打針。不過，長者免疫系統較差，有機會每隔1至2年就要補打加強劑。對於接種第三針的爭議，袁指外國數據是以器官移植病人、血癌或淋巴癌病人做測試，他們打針後難有抗體，始需補針，但一般人是否需補針的科學數據仍不足，加上本港驗抗體水平的測試仍未很普及，仍有待研究。

至於「溝針」問題，袁指若接種第一針後出現急性過敏反應，醫生有機會建議病人第二針轉打其他新冠疫苗。一般人暫無此需要，尤其本港仍有足夠疫苗供應，他估計，將來接種兩針由內地研發的科興疫苗後無法產生抗體，或可考慮補打一針由內地及德國研發的復必泰疫苗。

袁又認為，本港不應再以7或8成接種率為目標，最理想是99%人口接種新冠疫苗，因新冠肺炎勢會變成流感，遲早所有人都會中招。即使將來的變種病毒可抵禦疫苗的中和抗體，但打針的人，淋巴細胞仍有免疫反應，同樣可繼續預防重症。