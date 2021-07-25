去年度27%申索欠薪個案賠償不足　工會促調升破欠基金補償上限

本港經濟持續下行，近月均有不少企業「捱唔住」結業並遣散員工，若員工遭拖欠薪金，可向破產欠薪保障基金申請特惠款項。有工會今（25日）表示，破欠基金的特惠補償款項上限25年來未有調整，而2019至20年度的申請中，有27.2%個案申索的欠薪金額達上限，促當局調升上限至7.6萬港元，並改善申請及發放程序，讓工友盡快取得「救命錢」。

工聯會「救失業．保就業」專責小組召集人黃國指出，破欠基金補償上限沿用20多年前標準，導致工友的欠薪得不到足額賠償，更有部分個案拖延兩年亦未能解決，形容情況極不合理，等同剝削。小組副召集人丘燿誠亦指，目前破欠基金最多支付4個月欠薪，一旦僱員遭欠薪的時間長於4個月，申索金額很容易超過上限，促當局調升至7.6萬港元。

百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠則指，本港能否與外地通關仍未有眉目，擔心零售業將迎來新一波結業潮，未來或有更多工友申請破欠基金，促當局盡快改善有關問題。另外，目前工友申請破欠基金，要經過多項法律等程序，往往需時數月，有個案甚至耗時一年仍未獲款項，建議當局研究壓縮申請程序，例如僱主若簽署「無能力支付欠款聲明書」，勞工處便即時展開申請破欠基金程序，冀可壓縮6至10周申請時間。