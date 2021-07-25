出戰物理及數學奧林匹克　港生奪4金5銀1銅再創佳績

6名代表香港參加「國際數學奧林匹克」的學生是(左起)朱卓熹、徐子豐、梁譽曦、游証恩、姚縉熹和賴煒諾。

第51屆「國際物理奧林匹克」及第62屆「國際數學奧林匹克」日前舉行，兩隊由香港學生組成的代表隊皆取得驕人成績，共奪得4面金牌、5面銀牌及1面銅牌。

兩項比賽因應疫情，均透過在線監督舉行，參賽者於所屬國家或地區作賽，並參與虛擬活動。本屆港隊代表成員均在選拔賽表現優秀，並完成由香港資優教育學苑安排的增益課程。課程表現出色的學生獲選為港出戰，比賽費用由教育局資助。

本屆「國際物理奧林匹克」由立陶宛維爾紐斯主辦，來自76個國家或地區約370名學生爭奪獎牌。國際基督教優質音樂中學暨小學陳子峻、高主教書院鄭逸朗、拔萃男書院劉思進各奪金牌；喇沙書院蔡蔚正、優才(楊殷有娣)書院梁振鋒奪得銀牌，3金2銀是港隊近年來最佳成績。

「國際數學奧林匹克」則由俄羅斯聖彼得堡主辦，來自107個國家或地區約619位學生參加。港隊共奪1面金牌、3面銀牌和1面銅牌，拔萃男書院徐子豐奪金，聖保羅男女中學朱卓熹、拔萃男書院梁譽曦、英華書院游証恩贏得銀牌，聖保羅男女中學賴煒諾獲得銅牌。

教育局局長楊潤雄祝賀港隊表現卓越，取得佳績，充分反映學生在物理和數學方面的才華，更展示他們在科學、科技、工程和數學(STEM)方面的解難能力及非凡的創造力。