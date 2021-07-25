非長者單身輪公屋等到頸都長　社協指計分制不公平

公屋輪候時間長達5.8年，上樓遙遙無期。有團體早前訪問150名居於不適切居所的非長者單身人士，發現近70%受訪者輪候公屋3年或以上，當中近20%更已輪候10年或以上。團體批評房屋政策忽略單身人士，不但把非長者單身人士排除在3年上樓目標外，更另設「配額及計分制」，每年僅得約2,000個單身公屋配額，單身人士只能蝸居劏房，促當局改革配屋制度，並把現金津貼計劃擴至非長身單身人士。

社區組織協會過去1年間，訪問150名居於劏房或板間房的非長者單身人士，發現受訪者獨居時間中位數為5年，71.5%自獨居起，一直住在不適切居所，近半人把逾40%入息交租。另外，53.7%受訪者以非長者一人身份輪候公屋，近70%輪候3年或以上；逾20%認為10年後仍要居於籠屋、板間房或劏房。

社協指出，「配額及計分制」下，非長者單身申請人年齡，成為配屋的最大因素，較年輕的申請者，會不斷被年紀較大的人士「插隊打尖」，導致55歲以下申請者幾乎無法上樓，促當局增建公屋小型單位，並改革輪候制度，考慮申請人實際住屋需要分配公屋。

對於現時現金津貼計劃並不涵蓋非長者單身人士，社協認為有關安排造成差別待遇，亦忽視單身人士需要，促納入輪候公屋3年的非長者單身人士，以體現公平原則。