動漫節首個周日現逾千人龍　參展商扮「雷姆」賣寫真集

動漫電玩節來到首個周日，大批動漫迷蜂擁而至，今日(25日)下午1時左右，入場人流如鯽，由會展門外開始打蛇餅，排隊人士需要排上天橋至鷹君中心，目測逾千人輪候進場。有動漫迷表示已連續2天到場，而今日人數明顯大增，要輪候約3小時方能進場；有外籍動漫迷亦特地入場大玩Cosplay(角色扮演)，感受熾熱氣氛；有擺攤的參展商更悉心打扮成動漫角色，推銷自己的個人寫真集；另一參展商則稱人流比預期更多，已補貨2次，有感因去年停辦，故今年出現「報復式消費」。

首次參展擺攤的同人展參展商黎小姐對今年人流感滿意，加上今天是周日，人流比前2天更多，其生意額亦較預期大增20至30%。她表示今次擺攤主要是為了出售個人Cosplay寫真集，故每天擺攤時也悉心打扮成不同動漫角色，例如今天就特地扮演成熱門動漫《Re:從零開始的異世界生活》中「雷姆」一角，吸引了不少動漫迷與她合照。

另一參展商負責人黃小姐亦表示，今年銷情比預期好。她指，大多參展商通常以書展作為指標，但見今年書展人流不多，故她原本對銷情感悲觀，入貨亦較少，惟現時銷情比預期大增30%，短短3天已連續補貨2次，讓她大感意外，認為或因去年動漫電玩節停辦，導致今年出現報復式消費。

由於今日場內有現場表演，不少動漫迷均表現興奮，其中，聶同學和蔡同學於表演舞台前熱情揮手，甚至由其他同學以「疊羅漢」方式協助聶同學企高舉手機錄影。聶受訪時露出靦覥笑容，因害羞而支支吾吾，蔡同學見狀立即上前搶答「因為佢最輕，所以將佢抬上去錄影，想睇清楚啲」。聶其後稱，排隊輪候了近3小時才進場，對於因防疫而實施的人流管制措施感到無奈，「不過為咗一年一度嘅動漫節非常值得」。而蔡同學則指2人已連續2天進場，昨日(24日)是為了買心愛的動漫周邊，已花逾千港元，今天則是為了觀看現場表演而來。

另有菲律賓籍動漫迷Steven今天亦裝扮成熱門動漫之一「進擊的巨人」的角色，他表示自己非常熱愛動漫文化，從5年前開始就有踏入Cosplay圈子，其家人亦非常支持他的興趣，加上動漫節今年在新冠肺炎疫情下得以舉行，終於可以久違地參與其中，令他額外興奮。