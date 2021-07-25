多名核心成員案件纏身或正在囚　社民連行政委員會今提前換屆

社民連今日(25日)召開特別會員大會，決定提前進行行政委員會換屆，主席和外務副主席一職分別由副秘書長、前議員梁國雄的太太陳寶瑩和周家發接任。剛卸任主席的黃浩銘表示，由於包括他在內有6名核心成員正在囚或有案在身，故決定提前換屆。

黃浩銘涉及前年10.20非法集結案，被控「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」兩罪，案件已排期在下月19日聆訊。他亦涉及去年7.1非法集結案，同案另外7名被告當中，包括上屆擔任內務副主席的前議員「長毛」梁國雄、擔任常務委員的前東區區議員曾健成，以及擔任常務委員的陳皓桓等，案件仍在處理階段。

此外，梁國雄因前年8.18和10.1非法集結案等被判囚，合共被判監禁22個月；而陳皓桓和上屆擔任秘書長的吳文遠亦同涉10.1案，分別被判囚18個月和14個月14日。另梁國雄和擔任外務副主席的前沙田區議員岑子杰，兩人同樣因參與去年民主派「35+」初選案，涉違《港區國安法》被控「顛覆國家政權罪」，其中岑子杰正被還押。

陳寶瑩表示，即使在《港區國安法》、《公安條例》和「煽動罪」下，目前環境比較高壓和沉重，但社民連日後會繼續3方面工作，包括就社會上的議題繼續發聲，加強會員的士氣和向心力，以及連繫其他政黨和民間社會等共同推動活動或行動等。