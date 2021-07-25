政Whats噏：羅冠聰對港隊運動員起底　網民斥不應奧運政治化

東京奧運日前開幕，各項賽事進行得如火如荼，就連現時流亡英國、被香港警方通緝的前香港眾志常委、前議員羅冠聰都喺Facebook貼文談論奧運。不過，羅就話會情不自禁地搜索一下本港運動員嘅背景，睇吓佢哋係咪屬於建制派「深藍」，所以對嗰啲支持政府打壓港人嘅運動員，就「不了」咁話喎。佢嘅言論引起網民罵戰，認為唔應該將政治帶入奧運，覺得係侮辱咗奧林匹克精神同一眾運動員，又有人鬧爆佢係民族小丑，會喺恥辱柱上留名啊！

羅冠聰喺文中話現時身在海外，難以好似眾多港人一樣投入睇奧運，但都有嘗試跟進吓啲新聞，支持香港運動員。不過，佢話會情不自禁地搜索一下運動員嘅背景，睇吓佢哋係咪「深藍」，係咪甘願成為「極權」嘅「大外宣」。佢形容呢種小習慣已經係港人身上永遠不能割捨嘅，因為港人已經唔信任體制，所以對於支持中央政府嘅運動員，只能說聲「不了」喎。

其實佢同奧運都有啲淵源，事關喺2008年佢透過學校課外活動，成為「馬術青少年大使」，負責推廣喺香港舉辦嘅京奧馬術賽事。佢亦曾經到北京交流，參與一連數日嘅國情班，參觀咗當時尚未開放嘅「水立方」同「鳥巢」。然而佢覺得今年奧運會港人對中國隊嘅態度同2008年北京奧運時大大不同，由當年佢曾經為中國隊獲勝嘅支持歡呼變成現時嘅無感，甚至係反感，佢認為係源於假如中國隊奪金係盛載着「中國崛起」嘅牌匾，但港人背後卻感到痛苦同屈辱，形容當中嘅轉變係一場悲劇。

羅嘅一番言論惹起網民熱議，唔少網民留言反對將奧運政治化，批評有人借奧運會同運動員炒作簡直係侮辱奧林匹克精神同運動員。有網民更怒斥羅係民族小丑，操弄對立，乞討西方，將會喺恥辱柱上留名。亦有網民反問羅「懂甚麼人權？你們只關心自己利益！」仲有人指有難民參加奧運會，笑言羅下屆都可以參加。另外，有網民指港人被西方媒體教育得好成功，睇內地唔順眼；又批評港人口口聲聲話愛香港，但就移民，甚至拋棄父母不顧。