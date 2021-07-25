特教幼童情緒失控脫光衣服　校長涉指使教師拍裸照

大同新邨聖德肋撒幼稚園的校長胡肖霞，繼早前被自稱職員人士指控她濫權及「公器私用」後，近日又再爆出，有特殊學習需要學生因情緒失控曾自行脫去衣服，校長未有提供協助之餘，反而要求教師立即以手機拍攝幼兒裸照，聲稱一旦有家長就事件投訴，亦可證明是孩子不受控制。胡回覆東網查詢時表示，不想就事件回應，而她重申自去年底學校被人惡意抹黑。

今年3月，一群自稱是幼稚園離任及現任教職員，聯同區議員召開記者會，指控幼稚園校長胡肖霞，涉嫌「公器私用」，例如以「受訓」之名，要求3名教職員於辦公時間前往其寓所畫壁畫，事後擅自更改學校的會議紀錄，而教職員又稱胡涉嫌虐兒。

前區議員李傲然近日在其Facebook發貼，指收到上述幼稚園的家長，向前教職員哭訴，事發於今年6月23日，有一名特殊學習需要的學生在班房內發脾氣，礙於語言發展遲緩，未能清楚向班主任表達原因，她持續情緒激動，班主任多次試圖安撫，但女童仍未受控，女童甚至在全班同學面前自行脫去身上的衣服，包括內衣褲，班主任嘗試制止不果。

貼文又指，班主任隨即向一名梁姓主任報告，胡知悉事件後，沒有提供協助或指引，反要求教師立即以手機拍攝幼兒，解釋是一旦有家長投訴，可證明是孩子不受控制，而梁主任照做，拍攝學生裸照。貼文又指，拍攝裸照已非首次。

就此事東網向胡肖霞查詢，胡指不想就事件回應，她重申學校自去年底起已多次被人抹黑，又指有證據可證明早前蒙面召開記者會的人並非她校教師。她又指，今年只有一名教師不續約，相信上述消息可能與該名教師有關。她又強調，自己做的事不會違反法律。

就早前有關「公器私用」事件，向校監交代及向教育局交報告的結果如何，胡指不會向記者交代，着記者向教育局查詢。翻查資料，胡肖霞是退休法官胡國興胞妹，而幼稚園校監雷庭蓀是胡肖霞丈夫。

東網正向教育局查詢。