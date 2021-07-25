珠寶展今起一連5日會展舉行　首度開放予公眾入場

香港國際珠寶展以及香港國際鑽石、寶石及珍珠展以實體及網上混合模式舉行。

香港貿易發展局主辦的第37屆香港國際珠寶展，以及第7屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，由今天(25日)起以實體及網上混合模式舉行，實體展覽一連5天(至29日)於香港會議展覽中心舉行，首次開放予公眾人士；網上展展期則由今天起至8月5日。香港貿發局副總裁周啟良表示，兩大珠寶展提供一站式的推廣及採購平台，展出業界最新、最優質的珠寶首飾以及原材料，推動香港成為珠寶貿易和採購中心。

兩展是貿發局自疫情以來復辦的首項實體貿易展覽，約440家展商參與，大多數屬本地展商，亦有部分海外展商派本地代表參與，包括德國、瑞士、美國、意大利和印度等國家及地區，是首次開放予公眾人士，讓珠寶愛好者入場觀賞及選購珠寶珍品。

由於現時各國仍然實施出入境限制，大部分參展商為本地展商，更有海外展商參與網上展。香港貿發局亦透過全球50個辦事處，邀請海外買家與參展商以視像會議洽商。近年香港已發展成為主要的珍珠貿易及分銷中心，香港國際鑽石、寶石及珍珠展依產品類別設多個主題展區，匯聚各式各樣珍貴珠寶原材料。

香港貿發局副總裁周啟良表示，兩大珠寶展提供一站式的推廣及採購平台，展出業界最新、最優質的珠寶首飾以及原材料，推動香港成為珠寶貿易和採購中心。他又指，消費逐步重拾升軌，相信港商會把握珠寶展機會，迎接消費券帶來的商機，而消費者相對亦會較「手鬆」。