新建青年宿舍毗鄰文武廟或影響保育　政府稱會定期巡視地盤

近年市民對古物古蹟保育愈趨重視，而百年古廟上環文武廟旁正計劃興建青年宿舍，令人不禁擔憂工程或會影響文武廟的保育！中西區區議會早前為此向各政府部門提問，要求政府對文武廟進行文物影響評估，擔心工程及打樁等工序對文武廟及附近樓宇地基和結構造成影響。古物古蹟辦事處指，有關文物影響評估和緩解措施的建議已向古物諮詢委員會提交，並獲得委員會普遍支持；屋宇署則表示在工程進行期間，會定期巡視地盤及周邊環境。

港府在2011/12年度施政報告曾提出「青年宿舍計劃」，由政府資助非政府機構興建宿舍，計劃包括鄰近上環文武廟組群及樓梯街的東華三院上環項目。由於重建工程與百年古蹟文武廟非常接近，兩者相距不足3米，拆卸及重建工程將對文武廟及附近一帶的樓宇的結構或造成影響。區議會要求政府提供更多資料並要求全面保護百年古蹟文武廟。

古物古蹟辦事處表示，有關文物影響評估和緩解措施的建議及擬議青年旅社設計的補充文件早已向古物諮詢委員會提交，並獲得委員會普遍支持。屋宇署則稱，屋宇署會審視提交圖則的工程設計、建造方法、施工等，並會審視結構評估報告內容以評估重建工程對周邊建築物之影響，同時會於工程進行期間，定期巡視地盤及周邊環境。