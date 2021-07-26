東方早獻魚骨形泊位藍圖　4大建議提升安全免混亂

火燒連環船事件引起社會對船隻亂泊的廣泛關注，東方報業集團（下稱「東方」）早於去年6月就向政府獻出藍圖，建議倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，東方更在火災發生後提出升級版藍圖，包括加入自動灑水系統及扶手助逃生等設備，議員認為泊位紊亂是火警元兇，促港府採納東方藍圖，提升安全並統一管理泊位。

東方在香港仔南避風塘火警發生後，將魚骨形碼頭藍圖進一步作出4大建議，有關泊位之間需有一定距離，以便滅火輪可暢通無阻下進入火警現場；同時增設消防警報系統，內有自動灑水設備，一旦發生火警，系統會自動灑水，撲熄火警；並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，該處可即時派出滅火輪到場，並可即時抽取海水救火；而現場亦增設扶手，讓船上人士可靠着扶手逃生，減少傷亡。

議員陸頌雄認為在發生今次火警後，政府有必要正視及改善避風塘泊位紊亂問題，漁船是漁民的生財工具，若因泊位過密而被火警波及可謂損失慘重，現時私人遊艇會的泊位井井有條，當局應採納東方建議的升級版藍圖，為漁船及其他船隻提供一個既安全，又整齊並易於管理的泊位設施，促政府不要再心存僥倖，用心推動政策整頓避風塘泊位亂象。