東方日報A1：避風塘亂駁電　艇上燒烤牙煙

本港避風塘泊位雜亂無章，上月底香港仔南避風塘發生「火燒連環船」再度引起關注。東網連日航拍及乘船出海深入探究多個避風塘，揭示船上隱藏多重火患危機。早前有逾30艘船被焚的香港仔南避風塘，多艘船隻均違規接駁海底電纜及水管，疑為「住家艇」長期供應水電，知情人士踢爆接駁每條電纜索價逾20萬港元；屯門避風塘有人在船上用炭火燒烤，更多達8人一同圍爐；鯉魚門三家村避風塘亦有小艇上擺放仍有炭的燒烤爐。專家指接駁海底電纜危機重重，隨時短路釀成火警。議員斥非法駁電無法無天，促海事處嚴正執法。

早前發生三級大火的香港仔南避風塘，火災過後，現場一片狼藉。東網記者日前乘小艇穿梭事發附近一帶水域，發覺船隻泊位紊亂，部分船隻的船頭或船側，除了船纜外，均接駁一條黑色粗線，細看下這條粗線由海水中伸延出來，線頭有一個接駁器。據知情人士透露，該些黑線是做了防水保護的海底電纜，而安裝一條電纜索價超過20萬港元，每個月也要支付至少1,000港元電費。

遊艇一般設有獨立發電機，惟發電機不足以支持長期起居所需電力，這些海底電纜便專門為居住在海上的「住家艇」，或者耗電量較大的遊艇而設。記者巡視上址期間發現至少10艘船接駁海底電纜，據知自火警發生後，有關供電單位已暫時終止所有電纜的供電，以避過當局巡查。

除了電纜外，幾乎每艘船都有接駁淡水水管，同樣以海底管道形式從岸邊接駁到船上，安裝費相對便宜，一般只需5,000港元，惟用家仍需每月繳交約1,000港元水費。火警中需送院的12歲男童據知就是以海上的遊艇為家，而記者巡視期間亦發現多艘遊艇上有人居住。

有指香港仔南避風塘的火災是有人在船上燒烤所至，記者在屯門及鯉魚門的避風塘均發現有人在船上燒烤。入黑後，發現停泊在屯門避風塘的兩艘躉船，有兩群人在船尾甲板上放置燒烤爐，炭火發出熊熊火光，其中一船上有8人圍爐，另一艘亦有7人，當中3人在燒烤，另外4人在打麻雀。至於鯉魚門三家村避風塘亦有小艇上，擺放一個明顯已使用過的燒烤爐，爐上仍有木炭。

香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉指，由岸上透過海底電纜供電到船上有一定風險，電纜質素良莠不齊，有的甚至缺乏保護或防水裝置，一旦被船隻碰撞就會受損或斷裂，從而導致短路，船上電錶跳掣，供電不穩；若相關電纜接駁至船上的開關質素參差，電力超出負荷更會因短路而產生火花，若船上有易燃物品就會發生火警，後果可大可小。

議員劉國勳對有人接駁海底電纜的做法感到嘩然，直指海事處必須介入調查，嚴正執法，這種非法駁電的行為非常危險，可謂無法無天，部門對此責無旁貸。而避風塘泊位雜亂無章甚至出現非法駁電行為，劉更指東方報業集團早前提出的魚骨形碼頭藍圖可取，甚至為有需要電力的船隻提供合法電力及統一管理，既可避免危機又能滿足船隻要求，促政府盡快採納。

海事處發言人指，船隻接駁海底電纜及水管事宜不屬該處職權範圍，處方未能回應；目前全港只有3艘持牌住家船，過去3年成功檢控19宗使用遊艇作非遊樂用途的個案，包括4宗涉及作賓館用途。而遊樂船隻運載乘客時，不得在船上明火煮食或類似活動，除非在裝設有防火隔壁的廚房內進行。

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