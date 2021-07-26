青協為荃灣警區舉辦訓練日　學潮語助拉近與青少年距離

溝通是化解誤會、增進感情重要的一環，近年社會氣氛漸平靜，警區的警務工作恢復，是一個好時機再次拉近警方及青少年的關係。要貼近年青人，當然要了解他們所思所想，香港青年協會於本月及下月一連五周，便特地到荃灣警區舉辦訓練日，分享青少年潮語及潮流新知，讓警務人員更「貼地」。

香港青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠表示，訓練日目的是與該警區人員分享與青少年交流的技巧，以及介紹他們常用的社友網站平台，以及「6299」(老爺奶奶)、「FF」(幻想)潮語，她指警員若使用及明白該些潮語，與青少年溝通時會更順暢及「貼地」。

李續稱，會透過訓練日推廣青協的 「Project iSmart青少年科技罪行防治服務」，該計劃為青少年提供網絡罪行預防教育、危機評估與輔導支援。她指其實年輕的科技罪案受害人會對其經歷羞於啟齒，故期望警員處理有關個案時，可用關心的語氣傾談，提問亦要有技巧，適當時把有關個案轉介給青協，讓他們進行輔導補救工作。

她舉例，曾有一名青少年墮入假援交騙案損失5位數金額，報案時頭耷耷，細心的警員察覺其情緒有異後，暖心地說了簡單一句「不如你同社工傾下偈」，成功協助該青少年得到輔導。

被問到目前警方與青少年溝通時，還有甚麼「小貼士」？她稱：「與青少年相處，眼神、語氣、態度不同，便會淡化很多不必要誤會，所以透過訓練日讓他們知多點，其實是一件好事」。