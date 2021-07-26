多專業合作模式　荃灣警區防青少年墮科技罪案

青少年入世未深，容易成為網絡科技罪案下的受害者，其中荃灣警區今年上半年的青少年科技罪案受害者，按年急增58%，情況不容忽視。有見及此，該警區邀請不同部門、非政府機構及專家等舉辦講座及研討會，以多專業合作模式，分析及交流青少年容易中招的科技罪案，再針對性進行宣傳及教育。

荃灣警區於今年上半年錄得1,362宗罪案，較去年同期的1,202宗上升13%；其中案件中青少年受害人數有83人，較去年同期53人急增近57%，當中涉及科技罪案的有30人，較去年同期的19人，按年大升近58%。

荃灣警區學校聯絡主任（青少年事務）徐子成指，近年詐騙案盛行，受害的青少年愈來愈多，故該警區對此多加着墨，其中於今年5月與反詐騙協調中心、網絡安全及科技罪案調查科、葵涌醫院臨床心理學家等舉行「青少年騙案及網絡陷阱解密研討會」，與區議員、學校社工及家教會等，探討青少年為何及如何受騙。

當與會者日後發現青少年出現相關徵兆，可盡早介入，甚至預防。另於今年6月，該警區與香港青年協會為區內中學舉辦「齊守法齊防騙教育講座」， 增加學生防騙意識。

除此以外，警區於今年2至5月與懲教署更新事務組，為區內數間中小學合辦網上「守法意識教育講座」，該警區學校聯絡主任劉詠雪稱，警方負責介紹常見青少年罪行及罪案趨勢，懲教人員則透過在囚人士分享自身經歷，以及播放沙咀懲教所的實境片段，讓學生們明白違法的嚴重後果。