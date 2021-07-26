荃灣警區推「荃燃計劃」　教導青少年愛惜守護香港

青少年為本港未來棟樑，警方銳意加強與他們溝通交流，提升互信。其中荃灣警區於今年開展「荃燃計劃」，計劃有3大方向，包括以多元新穎方式與青少年交流、多專業合作模式展現對青少年關懷，以及強化警員與他們溝通技巧。有參與計劃的學校校長形容，學生參與相關活動後，整個人煥然一新；亦有機構認為活動可教導青少年愛惜守護香港。荃灣警區警民關係主任周正孜指，警方一向抱持開放態度，用不同方法希望認識青少年，同時期望他們奉公守法，珍惜社會。

為增進與青少年之間交流，荃灣警區告別過往刻板的形式，推出連串新穎的活動及溝通渠道，吸引他們注意或參與。其一是善用社交平台如Facebook、Youtube及Instagram的專頁，貼文以口語撰寫，並輔以生動的相片及影片，吸引他們留意警隊或警區資訊。此外，反詐騙協調中心宣傳車與吉祥物「提子」於今年4至5月時，曾到訪區內兩間小學，學生可以看防罪影片之餘，亦可玩遊戲領獎品，故深受歡迎。

此外，警區又舉行不同的少年警訊活動，增加趣味。荃灣警區學校聯絡主任劉詠雪稱，今年初曾舉辦利是封設計比賽，6、7月則邀請區內多間中小學及機構，共同為荃灣區少年警訊會所外牆粉飾，希望可藉此吸引青少年留意少年警訊。目前會所外牆已畫上區內的標誌性建築物，以及警方吉祥物「提子」、「豆苗仔」，亦有該警區特有吉祥物「蕉仔」，希望巿民提防中招。

有份參與粉飾的青苗之家，其創辦人暨行政總裁馬玉珠稱，其機構有8、9個小朋友參與，他們事後「開心到睡不着」，而有關計劃獲得社區一致好評，稱「可以教他們要愛惜這個社區，因為社區是屬於他們的，他們可以幫手建設，不會破壞」，建立正確守法觀念。

另有中學於7月為預備升中一的新生，安排由警察義工負責的步操訓練，培育紀律性。博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學校長楊文德表示，該校一直都為新生安排8日的銜接課程，約5、6年前將其中3日變成步操訓練，而今年會有120名新生受訓。他形容學生們受訓後，步操有板有眼且有紀律性，家長亦反映對於子女的改變感驚訝。

警方主動以多元方式與青少年重新接觸，雙方關係逐漸修補。問到對年輕人有何寄語，周正孜稱：「大家重新認識，（希望他們）奉公守法，珍惜社會，因為真是得來不易」。曾任警民關係主任的何耀榮則想對年輕人說，警方心繫年輕一代從來無變，不論是社會事件發生之前或之後。