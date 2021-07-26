賓館改裝配套佳　基層促增加單位數量 　 　

政府資助非政府機構租用酒店及賓館房間來營運過渡性房屋，首批租戶已於月初入住。有已入住的租戶歡迎計劃，坦言賓館無論環境或配套，都較劏房理想，惟計劃提供的賓館數目太少，促政府「加碼」增建公營房屋及過渡屋。

68歲租戶廖先生目前租住在社區組織協會租用的賓館雙人房。他指自己過往從事洗碗工作，月入約萬多元，為節省租金，一直居住深圳的羅湖區，往返兩地工作。惟自疫情爆發後，兩地不但未能通關，加上餐廳生意慘淡導致自己開工不足，只能租住在重慶大廈面積約80平方呎的套房，節衣縮食度日。惟隨疫情漸趨嚴重，他更被解僱，並自去年初開始失業。為節省開支，他更曾於快餐店過夜，平日僅以麵包代替早午餐，晚餐則購買十多元的兩餸飯果腹，形容即使「餓都沒辦法」。

他續稱，重慶大廈不但較多人出入，人流複雜，衞生環境亦稍遜，更會不時惶恐業主隨時加租。幸好透過社協入住目前由賓館改裝的過渡性房屋，不但地理位置優越，與其他租戶「有傾有講」，租金更較以往便宜至少兩成，並確保兩年內不會加租。然而，他炮轟有關計劃年期太短，僅有兩年期限，擔憂屆時租期約滿，仍未能上樓，要再度覓蝸居。另外，他又直言計劃僅提供800間房，數量完全不足，又謂「千八間房都唔夠」，促政府儘快增加過渡性房屋數量。