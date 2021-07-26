Dr.東：突然頭暈感天旋地轉　或患耳石症　醫生籲及早求診

突如其來的天旋地轉式頭暈，許多人都會擔心自己是否腦部出現問題，惟並非所有頭暈都與腦部相關，患者有可能是患上耳石症這種較少聽聞的病症。耳朵分三個主要部分，分別是外耳、中耳及內耳，而內耳之中又有兩大部分，分別是耳蝸及前庭系統，耳石症便是前庭系統的半規管出現問題所致。耳石症患者一般出現為時數十秒的天旋地轉式頭暈，但不會出現耳鳴，也不會影響聽力，雖然患者有可能短暫自我康復，惟醫生建議患者宜求診。

耳鼻喉專科醫生李立言表示，耳朵的前庭系統中有3個圓，稱之為半規管，而耳石則是由於半規管中產生新陳代謝的沉澱物，耳石脫落後經不同的頭部搖動，刺激沉澱物於半規管內浮動，從而刺激前庭系統導致頭暈。大部分病人均沒有特別成因，小部分人則是由於輕微的頭部碰撞或劇烈搖動所致。李立言又指，女性較容易患上耳石症，與男性患者的比例為2比1，而患者多為30至60歲人士。

由於半規管分為後半規管、側半規管及上半規管，通常醫生需要先診斷出是哪個半規管出現問題，方可進行治療。姿勢變換檢查為診斷耳石症方法的統稱，李立言指出，有80%至90%病人均是後半規管出現耳石移位，故通常會使用稱為「Dix-Hallpike」的檢查方法來測試後半規管耳石移位。患者測試時若出現典型的旋轉性眼球震顫，或感到嚴重頭暈，則可確診為後半規管的耳石移位。

耳石症的治療方法有數種。李立言表示，部分病人有機會即便不用治療，亦可短暫性自我康復，而治療的療程則為期數天或2至3星期不等。患者確診為耳石症後，醫生可即場使用耳石復位法，將患者的耳石由半規管移至耳前庭，但李立言稱坊間有不少「民間耳石復位術」，他呼籲患者未求診前不應自行嘗試。

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