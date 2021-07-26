逆境自強　在囚青少年文憑試取19分佳績

上周放榜的中學文憑試已塵埃落定，有在囚青少年在文憑試中考獲19分佳績，可惜英文科「撻Ｑ」，未達入大學門檻，該考生未言放棄擬明年重考，為將來能夠入讀大學理想學科「鋪路」，並以此報答家人的支持及不離不棄，又寄語其他青少年不要放棄目標。負責教授的老師指在囚學生與一般學生無異，只是資源上不如外間般容易獲取，冀社會大眾能夠接受更生人士，給予改過自新機會。

「知道做錯事是要負法律責任，入到來﹙院所﹚都有迷茫的時候，但唔好忘記自己目標，要努力，要有正面想法。」約20歲的阿清﹙化名﹚因社會運動犯事而被判監逾20個月，正在壁屋懲教所服刑。他自言，從小已對電單車感興趣，尤其引擎部分，所以修讀理科，但判入院所後沒有理科課程選修，故除4科必修科外，選讀了經濟及旅遊科。雖然他考獲19分佳績，惟由於英文科成績只有2分，未達進入本地大學門檻，故打算明年再報考，爭取進入本地或外地大學修讀理想的機械工程科。

談到讀書經歷，阿清直言並非容易，因要以10個月的時間，追上其他人用3年時間修讀的經濟及旅遊科。他表示，院所講求紀律及作息定時，可以讓他專心讀書，他每日會溫習2至3小時，但同時亦有一定限制，如遇上要查字典或使用電腦，只可在上課時間內使用。而在應考3至4個月前，可申請延長關燈時間1小時至晚上11時，他滿有心得稱挑燈夜讀並非好事，要有充足睡眠及休息才有效吸收知識。

懲教署助理教育主任何祥輝在壁屋懲教所內任教通識科7年，之前曾在外間一般中學任教，他指在囚學生更較一般中學學生專注。他稱，入讀文憑試班的學生都需要經過評估，如態度及學術成績等，基於院所資源及保安原因，不能如外間般設多種學科。教授方式亦以目標為本，採用小班教學模式，着重做以往試題及教答題技巧等。面對個別有態度或情緒問題學生，亦需多花時間關心及支援，以體現老師「傳道、授業、解惑」精神。