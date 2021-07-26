機構推出環保交易平台　買減碳產品儲積分　 　 　

減碳原來可以賺積分、兌換優惠，甚至升值。有慈善創科機構推出碳信用交易平台，買減碳商品或進行減碳行爲，即可儲碳積分，將其運用在參與商戶中兌換優惠，下階段如日後應用人群龐大，更可變成一種可增值的虛擬貨幣「碳幣」，在網購平台上自由買賣貨品，買賣過程可以減碳，推動全球減碳。

全球暖化危機持續，2018年聯合國曾發出警告，若全球氣溫再上升攝氏1.5度，將引致各種更極端氣候，亦會加速北極融冰，沿岸土地及島國將會被淹沒。而包括二氧化碳等多種溫室氣體是導致全球變暖的主因，減碳刻不容緩。

為鼓勵民眾加入減碳，慈善創科機構「地球知源」(Projecterra)推出全新的碳信用交易平台，該平台鼓勵市民購買減碳產品換取積分優惠，例如購買一隻本地飼養、食用廚餘的大閘蟹，省卻從上海空運到港所排的二氧化碳，並可減省廚餘堆填所產生的二氧化碳，合共可節省700克的碳排放，再用其內部運算，將所減的碳排放量換算成相應積分，再在合作的平台商戶，例如餐廳及商店中使用。

「地球知源」創會主席陳式立指出，若使用平台的碳信用用戶增加一定數量至20至30萬，下階段可將此減碳量轉化成一種「碳幣」的虛擬貨幣，用以購買任何物品。陳續說，希望未來透過他們研發的系統，將來自民生的碳信用，轉化成碳信用虛擬貨幣，再變成流通貨幣，應用於日常生活、融入經濟。