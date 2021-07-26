東方民調：陳帆曾明言冀主理房屋　運房局研重組拖足3年

上屆港府曾提出「五司十四局」架構重組，包括設立文化局，以及將發展局和運輸及房屋局改組，重新將房屋、運輸由兩局分管，惟最終在民主派拉布下遭否決。政策局架構臃腫，導致施政不通，政策局分拆重組，將力有不逮的庸官撤換或減薪，有助理順民情，提升發展速度。

早於2018年港府亦提出運房局涉及太多工作，有需要重組架構，並會爭取在今屆政府任期內落實。運房局局長陳帆當時更指如成功分拆，個人希望主理房屋，解決香港住屋問題，惟今屆政府僅餘數月，拆局仍「十畫未有一撇」。而發展局收地、土地規劃等工作繁重，有建議運房局分拆後，房屋局主理房屋政策，而發展局內有關房屋範疇，例如屋宇署應同樣納入房屋局。

議員麥美娟亦曾建議改組運房局及發展局，她指運房局與發展局可分拆為「房屋及發展」、「運輸」及「環境及工務」3個局。拆局是社會共識，港府現時應做好預備工作，待明年1月立法會換屆即可審議通過拆局法例，至政府新班子上場即可落實，直言不能再拖。

至於食物及衞生局涉及兩大範疇，現時納入同一個政策局，造成大而不專，香港環境衞生和食物安全每況愈下，公營醫療人手不足，抗疫治鼠滅蚊均不力，食安事故頻生。負責領軍的食衞局局長陳肇始被外界炮轟力有不逮，甚至促請她問責下台。有聲音認為應拆分為「醫療」及「食物衞生」兩個政策局，令分工更明確。

除了拆局分家，積弊叢生的部門更應革新。本報早前獻上藍圖，改革由「黃官」把持司法的局面，建議起用已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官，成為司法生力軍。他們熟悉香港法律，對處理不同罪案瞭如指掌，能加快審理效率，事半功倍。