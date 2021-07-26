東方民調：牽涉範疇繁多　局長分身不暇

香港發展原地踏步，房屋問題一直無法解決，基建跟不上發展需求，醫療衞生愈做愈差，各界早有聲音批評港府架構臃腫，官員能力不足所致。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評部分政策局牽涉範疇繁多，疊床架屋，大而不專，導致分身不暇樣樣做不好。受訪者又炮轟港府無重組架構決心，以致施政不到位，又認為拆局分家刻不容緩，積弊叢生的司法架構亦應改革。

政策局架構臃腫，過去已有聲音要求分拆重組，當中包括運輸及房屋局、發展局和食物及衞生局。立法會早前通過「改革房屋政策解決住屋問題」議員議案，地產及建造界議員石禮謙更提到，運房局局長陳帆一日只得24小時，卻要分身處理房屋及運輸政策，故港府有必要考慮將運輸及房屋分家。他批評港府看見房屋問題卻甚麼都不做，才會令問題一直無改善，部門不應各自為政。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP，成功訪問397名18歲或以上市民，結果顯示，對於運房局涉房屋政策，又動用大量人力物力兼顧交通運輸，52%受訪者直指範疇過多，樣樣做不好；23%斥分身不暇，房屋問題難解決；20%認為房屋運輸互不相干。

發展局負責土地規劃，又涉獵房屋範疇，35%受訪者認為應各司其職，集中土地及入則審批；29%批評政策局疊床架屋；另29%指分工不明確。

食衞局涉食物安全和醫療衞生，香港環境衞生和食安每況愈下，49%受訪者直指廢官支撐大局，不切實際；27%指拆局分家刻不容緩；18%形容政策局大而不專。

司法系統積弊叢生，裁決惹爭議，積壓案件嚴重，59%受訪者斥司法亂象不斷，應徹底改革；20%指改革百利無一害；12%稱可培訓退休紀律部隊做裁判官。

港府三年前曾提出分拆運房局卻無下文，44%受訪者認為拆局重組，可撤換庸官；27%轟港府拖字訣，無決心重組；25%斥弱勢政府能力不足。

港府架構臃腫權責不清，41%受訪者斥令施政不到位；31%憂發展原地踏步，削弱競爭力；23%轟推行政策多阻滯。

綜觀情況，大部分受訪者批評部分政策局範疇過多，分工不明確，未能各司其職，以致推行政策欠效率，亦是施政不順主因，認為港府應重新安排官員權責及分工。