政Whats噏：批伍家朗球衣冇區旗標誌惹議　穆家駿fb專頁突關閉

東京奧運上周啟幕，公眾都關注香港隊運動員嘅表現。不過身兼民建聯成員嘅中學老師穆家駿尋日(25日)就喺Facebook專頁上發文，「強烈譴責」香港羽毛球「1哥」伍家朗喺出戰男單分組賽時身穿球衣冇印上香港區旗標誌嘅球衣。雖然佢同所屬政黨事後補鑊，但依然引起網民不滿及要求穆道歉，更有人發起檢舉其fb行動。至今早(26日)就有網民發現穆家駿嘅fb專頁已被關閉喇！

話說穆家駿尋日喺fb發文時，話伍如果唔想代表香港出賽，可以選擇退賽，更指伍「黑衫黑褲參賽貽笑大方」。事件唔單止引嚟建制派關注外，伍更要親自喺社交平台發文解釋自己最近同贊助商完約，加上球衣未獲批准印上區旗，認為自己唔可以私自把區旗印喺衣服上，佢話已經積極處理緊事件。

事後事件繼續發酵，香港羽毛球總會發聲明解釋事件，穆所屬政黨立法會議員張國鈞都代表該黨發文回應事件，批評香港羽毛球總會安排欠周全，以致社會人士產生不必要誤會喎。穆都喺fb轉載羽總聲明，嘗試為事件補鑊，可惜一班網民唔收貨，有逾1萬人「派嬲嬲」，更有發起檢舉其fb行動。至今早有網民嘗試開啟其fb專頁時，就顯示「無法瀏覽此頁面」。所以話，有咩事都係了解清楚先，如果「跟車太貼」，唔單止引起不必要爭議，更影響運動員表現啊！