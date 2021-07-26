浸大新學年停收學生會會費　校方否認割蓆

繼多間本地大學早前提出不會再為校內的學生會代收會費，浸會大學校長衞炳江今早(26日)出席活動時表示，已經與浸大學生會溝通，校方由新學年起將不再代為收取會費，但強調並非與學生會「割蓆」。

港大、中大、城大、理大及嶺大相繼宣布不再為學生會收取會費。其中嶺南大學於本月15日表示，近年收到公眾、學生及家長就有關學生會會費的投訴，主要認為將會費及學費以綑綁式的方式收費表示不妥。至於香港城市大學去年6月開始，校方曾指學生會因帳目不清情況未有改善，又指安排是基於尊重學生會的獨立運作，故停止代學生會收取會費。

香港中文大學今年2月指，當時的學生會候選內閣「朔夜」發表所參選宣言，未有澄清涉嫌違法及失實的言論，決定暫停為學生會代收學生會會費，又要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，校方亦暫停為學生會幹事會提供行政與大學場地支援等。而香港大學今年4月批評港大學生會近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，因此宣布停止代收會費；不再為學生會提供財務管理服務；以及收回學生會會址及其他設施的管理權。

另外，香港理工大學學生會較早前亦收到校方通知，提及新一年不會再代學生會收取的學生會會費。