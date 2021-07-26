收緊人數上限玩殘動漫迷　大會罕有安排退票

一連4日的香港動漫電玩節今日(26日)閉幕，主辦單位在開幕前突接政府通知需收緊社交距離規定，容納量由85%收緊至50%，導致連日來場外排隊人龍不絕，引起熱議。主辦單位今發聲明指，對當局政策的不合常理突變表示遺憾，讓動漫迷在場外痛苦地排隊；故大會一改以往不得退票安排，今在會展近大會辦事處設立退票服務。

聲明指出，在疫情大幅度改善之下，政府突然收緊社交距離規定，讓容納量由書展的85%收緊成動漫電玩節的50%，是對動漫電玩節十分不公平，並指「請大家不要認為這是政府是針對我們的做法，因相信政府不會為個別展覽度身訂造政策的，他們極其量只是不合常理和對展覽業的認識十分粗疏。」

此外，對於當局提出，若接種新冠疫苗可放寬入場人數限制，主辦方稱該方法除了要求入場人士有三分之二已打疫苗外，會展中心及服務提供者需全部打齊疫苗才合法。主辦單位直言，在全港接種率只有44%的宏觀情況下，要求服務提供者都打齊疫苗的現實機會為零，批評政府提供了一個虛妄的選擇，予展覽業來遵守。

展覽會的門票以往一經發售就不可退票，惟有鑑今年情況，主辦方提出讓市民退票安排，服務由下午2時開始至晚上8時，為未能入場的實體票人士提供退票服務；至於電子票和未能於今天在會場辦理退款的觀眾，詳情將稍後公布。