動漫節最後一天續排人龍　市民烈日下輪候嘆辛苦

一連4天的香港動漫電玩節來到尾聲，場內仍有不少人大玩Cosplay(角色扮演)，惟由於港府近日限制展覽會場的入場人數，於灣仔會展的會場容量減半下，排隊人龍及輪候時間均加長。今日(26日)雖然是上班日，但場地內外依然逼滿市民，有人頂着一頭汗水排了1個多小時入場，只為買得心水模型；亦有人扮演成遊戲角色進場，惟無奈指輪候人流較多；有參展商則指，4日來的銷情的反應及人流均不錯，各方面都較預期好。

參展商負責人何先生表示，今日即使是最後一日，仍然保持人流，總結4日銷情的反應及人流均不錯，各方面較預期好，不同年齡層人都有。他又指，由於店內有不同類型產品，吸引不同興趣人士，故預算更多貨品數量。對於當局限制展覽人數為50%，何認為措施的確影響人數，因人流多即是「旺丁」，自然會有更多銷售機會，但他指限制人數令空間會更大，入場市民購物時會較舒適，認為措施好壞參半。

東網記者今日到場視察，可見在下午4時許已有零星市民到退票處退票，人龍一度增至10人。5年來都有出席動漫節的梁先生下午到場退票，獲退回40港元，他指昨日(25日)已有到場購物，並購買多1張門票打算今日再度入場，但因為今日排隊人數仍然很多，加上「唔得閒」，未能預留時間排隊，故打消購買念頭轉為退票。

就讀中二的學生阿貓及阿音，分別扮演了人氣手遊《第五人格》中的角色「園丁」及「先知」。阿貓表示，自己的衣服較簡單，很快便完成，但化妝則花了1個小時；音音則指其穿衣需要較多時間。作為《第五人格》忠實粉絲的阿貓稱，已玩該遊戲長達3年，而去年在其他展覽亦有Cosplay該角色，她指今年第3度出席動漫節，心情不錯，但坦言排隊人數較多，對此感到無奈。

連續第4年到場的動漫迷高先生花費了300港元購得高達模型，他表示心情興奮，終可購買到自己喜歡的模型，而預期會花費1,000港元購物，故仍會逗留場內掃貨，例如福袋。他續稱，動漫節的貨品較一般商店便宜，同時「個氣氛都促使到我買嘢」。高指今日花了1個多小時排隊入場，但因人潮管制而導致輪候時間增加，坦言過程非常辛苦，需不斷喝水補充水份。