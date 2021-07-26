身懷打火機燃料聚集　民安隊員囚11個月

一名22歲民眾安全服務隊的男隊員，涉嫌去年5月在旺角新世紀廣場，被警方截查並搜出白電油及碎布等物品，經審訊後，被告被裁定管有物品意圖摧毀財產罪成。裁判官黃士翔今天（26日）在西九龍裁決法院判被告即時入獄11個月。黃官認為本案屬2019年一系列暴力示威事件的延續，因此判刑須阻嚇，但考慮到被告過去任職民安隊，故有酌量減刑。

22歲被告陳晧生被控於2020年5月10日，在旺角太子道西193號新世紀廣場3樓343號舖外管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖用作摧毀另一人的財產。

黃官今天判刑時指，被告案發時管有的物品與汽油彈同樣嚴重，雖然無證據顯示涉案打火機液體曾被使用，但考慮到案發地點當時有群眾聚集，涉案物品被使用的風險增加，故將量刑起點訂於9個月。

黃官續指，雖然案發於去年5月，但根據案發現場群眾叫喊的口號及攜有的裝備，認為屬於2019年因修訂《逃犯條例》所掀起一連串暴力示威的延續，故判刑須起阻嚇作用，防止暴力蔓延，額外加刑3個月至12個月；但考慮到被告過去任職民安隊，故減刑1個月，即最終判被告入獄11個月。