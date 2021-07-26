快必煽動案押後至周四　待唐英傑明裁決後開審

人民力量成員「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，案件今天（26日）於區域法院開審，惟控方早前去信法庭，表示明天高院原訟庭就首宗涉及《港區國安法》之案件裁決後，可能會就判決修訂其開案陳詞；辯方亦會爭議開案陳詞部分內容。《港區國安法》指定法官陳廣池也關注到原訟庭的裁斷，下級法院是否須受約束，遂將案件押後至周四（29日）再續，待雙方就法庭提出的問題作陳詞。

法官就控方欲待明天原訟庭就唐英傑被控違反《港區國安法》的案件裁決後，決定是否修訂開案陳詞一事，表示該案並非上訴庭案件，而是首次由原訟法庭3名法官審理的案件，有其特殊性存在。法官關注到原訟法庭於審訊中所作的裁斷，包括是否接納專家身份及報告等，下級法院是否受其約束，須依循或照單全收，需要控辯雙方協肋。

另外，控方於本案將傳召一名歷史學範疇專家，而辯方則將傳召3名專家，包括政治、新聞傳播及語言學範疇。對此法官表示，他不是任何文字或語言專家，亦不會未審先判，而是作為一名土生土長、能讀寫中文、地地道道的香港人的看法。法官表示作為中國人，中文字有生命力及包容性，意思可被人賦予2次或數次創作而改變，亦隨時間而為人所接受及能用於溝通，並舉例如港人所創的「hea」及內地新興的「躺平主意」。法官又以「阿爺」作例子，指在政治光譜上，大部分港人亦會明白所言意思等。若以《說文解字》、《辭海》、《文心雕龍》等古代著作解讀會有難處，是否意味着須以歷史文化、社會語言學等來討論字詞意思亦值得商榷。法官指刑事法有「合理人身份（reasonable man approach）」，即以一個於特定時空、心智成熟、具社會合理性及隱含社會大眾共識而中立的人來看待事件，並指考慮該時代中字詞的意思應要「貼地，唔係離地，唔係以學術性講一樣嘢，要公平地睇」，遂亦着雙方專家如有需要修訂報告時，亦要顧及這因素。

另法官於甫開庭時，留意旁聽席人士有約3份1人士向着被告揮手，遂提醒旁聽人士要遵守法庭規矩，「你哋有同路人喺度，唔代表可妄顧刑事審訊法庭嘅規矩」，指審訊期間不應受到任何動作、喧嘩等影響，亦不應該出現政治陳述，「希望你哋尊重自己，尊重法庭，尊重香港」。法官又謂若有類似情況出現，法庭會着保安甚至警員記錄有關人士的資料，以考慮會否有任何跟進。