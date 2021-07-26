認帶近6公斤冰毒返港　無業漢囚19年1個月

無業男子為了6000港元報酬，將接近6公斤重、估值約321萬港元的冰毒從柬埔寨帶返香港，結果在香港機場被梅關截獲。他今天（26日）在高院原訟庭承認一項販運危險藥物罪，被判監禁19年1個月。

58歲被告麥德安，報稱無業，被控一項販運危險藥物罪，指他涉於2020年2月8日，在香港國際機場1號客運大樓海關入境大堂A的行李檢查處，非法販運5.97公斤冰毒。案情指，被告於案發前4天從香港出發到柬埔寨金邊，至案發當日將藏有冰毒的行李寄艙回港。涉案冰毒以錫紙包裝，再用麥皮遮蓋著，分成6包被收藏在行李箱內。被告在警誡下承認自己幫朋友帶貨，以換取6000港元報酬。

辯方律師今天求情時表示，被告患有糖尿病及高血壓，因一時貪念犯法，已經感到十分後悔，現時已有信仰寄託，出獄後會努力回報社會。而法官判決時就引述案例，指出以本案涉及的冰毒分量，法庭須以26至30年監禁作為量刑起點，加上本案被告將毒品進口到香港，有國際元素，需要額外加刑。由於被告認罪，可獲約3分1刑期折扣，最後判被告總刑期為19年1個月。