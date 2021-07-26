12歲女童涉荃灣非法集結　與2成年男同受審

前年10月13日，荃灣青山公路近大河道一帶有人堵路，警方接報到場及拘捕多人，包括一名年僅12歲女童及2名男子。3人否認參與非法集結，案件今天（26日）在西九龍裁判法院開審。拘捕12歲女童的警長供稱，他駕駛的警車當時被路障阻礙，現場有過百名黑衣人聚集，隊員落車追捕期間，身穿黑衣的12歲女被告走上石壆逃跑，警長遂落車制服對方。聆訊下午繼續。

被告為當時12歲女童、23歲男子王釗鴻、及57歲電器技工陳錫華。3人被控於2019年10月13日在青山公路荃灣段264至298號南豐中心外參與非法集結。

有組織罪案及三合會調查科警長陳達斌供稱，案發當日下午警方接報大河道有黑衣人堵路，他駕駛警車到青山公路荃灣段，車上載有一名總督察及機動部隊隊員。約4時25分，警車駛達大河道時，一度須跨過障礙物。警長指，當時在青山公路荃灣段263號至275號外的馬路上，有過百名黑衣人聚集，隊員落車後，人群隨即逃跑，隊員則追截。

警長續供稱，當時黑衣人戴口罩及面具，部分人手持長條狀物品，地面則有散亂的雜物。警長指，隊員落車後，他看見一名手持長傘及揹黑色背包的黑衣人，走到青山公路對出行人天橋下的石壆，朝荃灣西港鐵站方向逃跑。警長遂落車追截，其後制服對方及扣上膠索帶。該黑衣人即本案12歲女被告，警長其後將女被告交給另一名偵緝女警處理。