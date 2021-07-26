Q-Leak地下水管測漏中心開幕　盧國華冀滲漏率2030年前減至10%

本港不時出現水管滲漏問題，造成不必要的耗水。水務署署長盧國華今（26日）出席「Q-Leak」地下水管測漏中心開幕禮時，指目標是在2030年或之前，把公共水管滲漏率由目前的15%減至10%以下；期望「Q-Leak」可成為與業界及香港專上院校在水管測漏技術的教研合作平台，並進一步提升本港測漏技術和成效。

盧國華指出，署方會制訂措施協助減少私人內部喉管滲漏；為配合「智管網」逐步擴展建立更多監測區域，該署在青衣北低地食水及海水配水庫的用地，建設全新地下水管測漏中心，以提供相關培訓予更多水管測漏人員，令工作更有效，並有助實施風險為本的水管改善工程。

因應位於筆架山的舊水管測漏訓練場受面積所限，設施不敷應用，水務署去年委聘香港理工大學，設計名為「Q-Leak」的測漏中心。該中心佔地約2,400平方米，設施模擬本港供水管網及在不同情況下出現的地下水管滲漏，例如不同水流模式等；亦可讓水管測漏人員在模擬的監測區域操作，進行各種滲漏檢測技術的培訓和技能評估。