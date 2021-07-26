調查指港人對疫苗接受程度略升　仍是11個受訪地區中排名最低

本港新冠疫苗接種率偏低。有保險公司今年4至5月期間，於全球11個地區訪問共1.3萬人，發現港人對疫苗的接受程度由40%微升3個百分點至43%，但仍低於全球平均水平的69%，更是受訪地區中排名最低的城市；另有20%已接種疫苗的受訪者認為「旅遊」是打針的首要原因。

信諾集團旗下信諾香港公布最新一輪「信諾新冠肺炎疫苗認知研究」調查結果，發現愈來愈多港人已打針，接種率由今年4月的12%，上升至5月的18%；另有32%尚未打針的受訪者願意接種疫苗。

接種率最高的年齡組別為55歲或以上，今年5月有23%受訪者已打針，高於4月的17%；最低的則是18至24歲的受訪者，僅3%稱自己或認識的人已打針。至於25至34歲的年齡組別，接種率於一個月內大增一倍，由今年4月的5%增至5月的11%。

調查亦發現，今年5月有64%受訪港人對打針感到猶豫，有關比例於11個地區中排名第一，遠高於全球平均值42%；其中87%指最擔心會出現副作用。另外，分別有20%已打針的港人，及15%未打針的港人，認為旅行是接種疫苗的主要動力；而82%未打針的受訪者中，當中12%堅決不會接種疫苗。